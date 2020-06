L'espiritualitat com a mirall

Ignasi Batlle * L'autor és empresari /Àmbit Maria Corral

18.06.2020 | 21:41

N passar per davant d'un col·legi, sempre recordo els matins d'hivern fent fila al pati de l'escola a primera hora amb la bata ben cordada, preparats per pujar a classe i iniciar el dia amb una pregària. Segons les tradicions orientals no tot és matèria, i no es pot descuidar el que l'esperit demana per al seu...