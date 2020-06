19.06.2020 | 04:00

El Pacte de Ciutat ha perdut la unanimitat dels partits i ara entrem en un impàs d'anàlisi complex. El pacte, com es vol transmetre des de l'equip de govern, no decau pel fet que no hi sigui l'oposició, sinó que continua endavant. Ara s'ha de veure com l'equip de Jordi Ballart recondueix la situació a dintre i a fora del pacte. Aquesta setmana, l'alcalde ha intentat un acostament amb el PSC que no sembla que hagi donat fruits, almenys de moment. Haurem de veure com evoluciona la situació.

A més de la relació entre Tot per Terrassa i PSC, hi ha dos fronts que no hem de perdre de vista: l'assumpte dels insults homòfobs, per un cantó, i el de les multes "desaparegudes" i "retrobades" per un altre. Cap dels dos ha acabat.