Marx tenia raó

Jordi Tarragona

17.06.2020 | 21:34

URANT aquests quasi dos mesos de confinament a diversos graus els empresaris han passat de preocupar-se per la caixa a fer-ho pel futur del negoci. Hi ha qui ha demanat crèdits ICO no tant perquè els necessiti per sobreviure com per afrontar la inversió necessària en tecnologia al nou escenari. Altres per aprofitar...