Escalada

15.06.2020 | 21:49

El cap de setmana no ha servit per a res més que per empitjorar la dinàmica d'enfrontament entre Tot per Terrassa i el PSC i, amb això, la situació de confusió a la qual s'està instal·lant la política terrassenca. L'escalada continua i el Pacte de Ciutat segueix en qüestió:...