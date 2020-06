On està la sensibilitat de les persones?

Cartes dels lectors

Jordi Hurtado Esteve

11.06.2020 | 20:48

Soc un ciutadà, afectat per el Covid19, i que he passat 8 dies ingressat a Mútua, més 14 dies aïllat i sol en un departament de casa, nit i dia, fins que finalment, i després de donar autorització les superioritats, puc sortir a passejar per la nostre estimada Terrassa.

Doncs bé, el passat 18 de maig, vaig sortir a donar la volta, amb la meva dona, com cada dia, entre 4 i 5 Km., i a l'hora permesa, a partir de les 8 del vespre; però després d'haver passat el Covid19, camino bastant bé, sempre i quan sigui terreny pla o amb una mica de baixada, a les pujades, els pulmons es ressenten i em falta l'aire, per el que he optat, algunes vegades, fer la caminada i a la que veig que ja no puc, busquem una parada de bus, que ens vagi bé, i tornem cap a casa amb bus.

Sorpresa, pugem al bus, Línia 9 Avingudes, a l'estació dels Catalans, passa el carnet de jubilada la meva dona, i a l'hora de passar el meu, m'adono que m'havia deixat la cartera a casa, i no el portava, li comento al xòfer i també faig la intenció de pagar amb diners el meu viatge, al que em contesta, amb mala educació: «señor, hace dos meses que no cobramos en efectivo, ¿aún no se ha enterado?», i em fa baixar del bus, tot i explicar el cas, de que no podia caminar més, i es dirigeix a la meva dona, i li diu: "Usted ¿se baja o se queda? que tengo que seguir». Després de la gran sorpresa, naturalment va baixar, i varem fer el trajecte de tornada amb taxi, a un preu molt més elevat.

Estem passant una època que ningú esperàvem ni volíem, i, pel que veig,hi ha persones que tan els hi fa, no son gens sensibles, ni educades, i amb poc sentit comú, que actuen com si res passés. Aquesta persona, crec, que si m'hagués deixat fer el trajecte normal, després del que li vaig comentar i del que està passant a nivell mundial, no feia cap delicte ni defraudava a ningú, senzillament ajudava a un ciutadà afectat per el Covid19.

Que quedi constància del mal servei a la ciutat d'una persona de l'empresa d'autobusos de Terrassa que, per sort, són casos molt aïllats.