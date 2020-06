On està la sensibilitat de les persones?

Jordi Hurtado Esteve

11.06.2020 | 20:48

Soc un ciutadà, afectat per el Covid19, i que he passat 8 dies ingressat a Mútua, més 14 dies aïllat i sol en un departament de casa, nit i dia, fins que finalment, i després de donar autorització les superioritats, puc sortir a passejar per la nostre estimada Terrassa. Doncs bé, el passat 18 de...