Editorial

11.06.2020 | 20:48

S'ha produït una nova topada entre la Generalitat i el Govern central. En aquest cas té a veure amb l'ensenyament. Aquesta setmana s'ha filtrat un document del Ministeri d'Educació al que s'establien una sèrie de normes relacionades amb la tornada a les aules a partir de setembre. El conseller Bargalló no s'ha estat de posar de manifest que les competències en matèria educativa pertanyen a la Generalitat de Catalunya en tant que en el moment en què hagi de començar el curs 2020-21 ja haurem superat l'estat d'alarma.

En aquest affaire, que no ha anat més enllà perquè segons la conselleria, el Ministerio ha dit que es tractava d'un document obert i no vinculant, hi ha dues qüestions importants. La primera, que és la que defensa en primer lloc la conselleria, és la preservació de les competències envers qualsevol gest recentralitzador a l'empar d'un escenari confús com és la sortida de la pandèmia. És evident que les competències pertanyen a la Generalitat, qüestió que s'ha de recordar per molt innòcua que pugui semblar la situació. No és un gest elegant que des del departament de la ministra Celaà hagi filtrat íntegrament un document d'aquest tipus per molt que les autonomies puguin està d'acord, com sembla que ho estan amb la major part del seu contingut, perquè seran sempre les autonomies les que tinguin l'última paraula i dissenyaran unilateralment el dispositiu de tornada a classe.

La segona qüestió és, efectivament, el dispositiu la responsabilitat del qual entenem que serà tota de la Generalitat i que està generant molts dubtes. Sembla clar que el punt de partida és una tornada massiva, fugir d'un curs híbrid entre presencial i virtual, però mantenint les mesures sanitàries per a l'alumnat i preservant les condicions de prevenció de riscos laborals per al professorat. En realitat se sap poc dels plans del departament, només això que han de tornar tot l'alumnat i que s'han de buscar solucions per compaginar les necessitats que imposa la prevenció i la realitat dels espais i dels recursos humans als centres educatius. És cert, hi ha molt nerviosisme a la comunitat educativa, s'ha agreujat amb el rebuig que ha generat la tornada a cole de dues setmanes imposada per la conselleria.

Es confia en el bon criteri del departament tot i que no sembla que hagi estat l'adequat el de tornar de manera voluntària a fer no se sap be què. Sembla més un gest de justificació davant l'opinió pública que una mesura eficaç.