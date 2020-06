Incomoditat

Editorial

10.06.2020 | 20:10

El conflicte no s'ha acabat. L'enfrontament entre Tot per Terrassa i PSC no para. Per si no en teníem prou, quan semblava que les aigües tornaven a calmar-se després del "cas Duque", apareix una carta publicada en un mitjà local en la qual uns veïns de Can Roca denuncien que els regidors Alfredo Vega i Marc Armengol, ambdós del PSC, han criticat l'alcalde Ballart i el van insultar greument en una conversa amb dos veïns, parlant de problemes de la zona.

Tant l'alcalde com els regidors tenen eines, especialment judicials, per solucionar aquesta qüestió. Segurament no hi ha una altra via si, com ha fet l'alcalde, es mobilitza a les xarxes, convoca la junta de portaveus i l'assumpte es converteix en un tema de debat al més alt nivell municipal. Davant la convocatòria de la junta de portaveus, que finalment no es reunirà, i d'una acusació de tal gravetat, l'Alfredo Vega i el Marc Armengol han de donar-ne explicacions i han de prendre mesures immediatament. De fet, ahir mateix ja van convocar una roda de premsa per desmentir el que es deia a la carta. Però no només s'han de donar explicacions, sinó que també s'han de demanar. És lògic i fins i tot legítim que entre adversaris polítics existeixi la crítica, amb millor o pitjor gust, amb més o menys elegància. En qualsevol dels escenaris podem imaginar els regidors tant del partit socialista com de qualsevol formació política de la ciutat i de qualsevol altre municipi; no veiem cap representant polític local en l'insult tavernari. A qualsevol persona que conegui l'Alfredo Vega i el Marc Armengol, li costarà de creure que algun dels dos es pugui referir a l'alcalde Ballart amb insults homòfobs; no n'és, en absolut, l'estil, però l'acusació s'ha fet i, per tant, s'ha d'aclarir.

Dit això, no podem més que fer una nova crida a la reflexió, especialment de Tot per Terrassa i PSC, sobre el perfil que s'imprimeix des del Govern i des de l'oposició a la relació de l'un contra l'altre. Segur que hi ha qui se sent bé en el fang, però n'hi ha molts altres a qui el to de l'enfrontament incomoda i comencen a estar cansats d'una situació francament desagradable. La junta de portaveus no s'ha convocat finalment per falta de quòrum i es reunirà la junta de govern amb el PSC (és un bon lloc perquè tornin a parlar). Això s'ha de llegir com una mostra clara que també la resta de partits estan cansats de l'enfrontament. Com es deia ahir a les xarxes, hi ha una ciutat per governar i tots hem d'estar concentrats.