09.06.2020 | 21:34

EL Govern que dirigeix Pedro Sánchez té pràcticament aprovat el que es denominarà decret de la "nova normalitat". No significa que haguem de tornar a la normalitat per decret, sinó que regularà les normes de convivència i gestió global una vegada que conclogui l'estat d'alarma fins que es descobreixi la vacuna que es normalitzi la nostra relació amb la Covid-19, vinculant-la al nostre llistat de malalties comunes.

El decret de la "nova normalitat", nom celebrat per uns i criticat per molts, no es coneix en profunditat encara. Entre les mesures més importants que es coneixen està la de mantenir una distància social de metre i mig en comptes de dos, decisió que alleugerarà les restriccions imposades als bars i restaurants. Aquesta és una mesura important, ja que l'hostaleria, un dels sectors més castigats per la crisi econòmica que provoca el coronavirus, pot obrir els seus locals des de la fase 2, però molt limitada per les mesures de prevenció. L'altra gran qüestió és l'obligatorietat de portar mascareta quan no es pugui respectar la distància de seguretat sota sanció de cent euros en cas d'incompliment.

El Govern central ha obtingut el suport de PNV i també de Ciudadanos per tirar endavant el decret i continua negociant amb ERC per aconseguir un suport ampli. La negociació amb Esquerra té qüestions de fons importants que generen desconfiança des de l'independentisme català. Es tracta de la part a la qual el Govern de Madrid es reserva el dret de recuperar competències autonòmiques similars a les de l'Estat d'alarma, tot i que no es coneixen grans detalls, en cas d'una nova circumstància excepcional. És a dir, el decret de "nova normalitat" no amaga una certa intencionalitat política de deixar oberts camins recentralitzadors i d'evitar-ho per part d'Esquerra. El PNV no sembla estar en desacord, de moment.

D'altra banda, la negociació del nou decret i la voluntat d'aquest suport ampli per part del PSOE també demostra posar en evidència la radicalització del Partit Popular i equiparar els seus posicionaments amb Vox. Però també li permet al PSOE continuar advertint a ERC que té altres possibilitats per assolir majories, tot i que haurem de veure si el gir al centre de Ciudadanos li permet al PSOE gestionar la geometria variable del Congrés davant uns pressupostos generals que es presenten complicats.