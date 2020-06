Petits i poderosos canvis pel medi ambient

* Comissió de Medi Ambient i Entorn Natural de Tot per Terrassa (TxT)

04.06.2020 | 22:08

L concepte de medi ambient encara ens pot sonar com una mena d'ens abstracte, com un motiu per fer campanyes de sensibilització o com una forma simplista i incompleta de definir el que molta gent entén com a natura. Però potser va sent hora de canviar de mentalitat, d'entendre que el medi ambient és tot el nostre...