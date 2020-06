Pedre el temps Pedre el temps

josep ballbè i urrit

04.06.2020 | 22:08

A fa uns vuitanta dies que esclatà la pandèmia i segueixo al·lucinant. Sé de gent que tot el que sap fer és queixar-se. No té ni esma per a replantejar-se l´essència vital. No s´adona que mata el temps de manera absurda. Sens dubte, és el que tenim de més valor. Passen...