Editorial

03.06.2020 | 20:36

No fa gaire dèiem en aquest mateix espai que la política, la gran i la petita, la nova i la vella, fa mandra. Reduir el debat polític a veure qui la diu més grossa o qui insulta de la forma més original o més barroera o com es manipula la realitat per desgastar l'enemic (ja no són adversaris) ens allunya molt, en general, de la política. És cert que no tot és això a la política. Per exemple, aquí, a Terrassa, acabem d'assistir a un gran acord de partits per a la reconstrucció de la ciutat després de la pandèmia. Aquest acord té més valor des del moment que s'assoleix enmig d'una de les polèmiques municipals més importants dels darrers temps, la protagonitzada pel tinent d'alcalde Noel Duque amb els membres de l'oposició, només comparable a la que van protagonitzar una tinenta d'alcalde i un regidor socialista fa pocs mesos.

Aquest és un mandat de factures pendents que es poden passar al cobrament en qualsevol moment. Però, així i tot, els partits han arribat a un gran acord per remar tots en la mateixa direcció per intentar minimitzar els efectes socials i econòmics de la crisi sanitària. Des d'aquí hem mostrat sempre la nostra prevenció a l'hora de valorar l'eficàcia d'aquest tipus de pactes. Hem de reconèixer, no obstant això, que la política de proximitat té limitacions importants per fer front a situacions com aquestes i que més difícil que arribar a acords per començar a treballar és assolir els objectius que es marquen i aconseguir ser eficients.

Els ajuntaments són els que han de gestionar la cruesa del dia a dia i gairebé sempre es troben sols, sense recursos per fer-ho i amb la ciutadania reclamant legítimament solucions. De fet, creiem que no podem tenir queixa de com s'ha gestionat la pandèmia a la ciutat, tant des d'un punt de vista d'atenció sanitària com de resposta de l'administració municipal a les necessitats de la ciutadania. La reacció de l'Ajuntament ha estat immediata i molt transversal. Insistim en el fet que sempre es pot parlar d'estils i de com cadascú faria les coses, però ens hem de sentir raonablement satisfets de l'àmplia mirada que les autoritats i també els partits de l'oposició han tingut a l'hora de prendre i proposar decisions.

La reconstrucció no serà una tasca fàcil i, en qualsevol cas, és tan important la voluntat com la unanimitat, al marge d'altres qüestions que no es quedaran en el darrer incident.