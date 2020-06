Maria Teresa Calsina

03.06.2020 | 04:00

Avui 25/05/2020 a través de la meva salut, he preguntat per unes proves i una analítica que tenia pendents des de els mesos de febrer i març d'enguany.

Al cap d'un moment m'ha telefonat una senyoreta per preguntar-me que necessitava: ¡Sorpresa! la ressonància que tenia demanada preferent des de el febrer, la tenia programada per ahir 24/05/2020 i no m'havia arribat cap avís. En aquests moments que les llistes d'espera estant més saturades que abans, m'ha dolgut moltíssim que es perdés aquesta informació i no es pogués fer aquesta prova, tant pel temps que s'ha perdut com pel cost que representa. Fets com aquest passaven abans del COVID i espero que a partir d'ara que convé una reestructuració i organització important en la sanitat no es repeteixin.

Pel que fa a l'analítica m'ha donat hora per aquesta setmana. Com que ja fa dies que la Consellera de Salut, ens informa que tenen tot tipus de test sobre el COVID per fer a tothom, ja que m'havien de fer l'extracció he preguntat si podien

demanar-me la IgM i la IgG de COVID, doncs havia tingut símptomes. La resposta ha sigut que de moment no estan autoritzats. Però ves per on, el CST que també gestiona "Salut i Més" ja anuncia que a partir del 1 de juny pots anar a fer-te PCR, Serologies i tests ràpids capil·lars. La resposta a aquesta pregunta ha sigut: "Pagant Sant Pere canta".

Aquests darrers dies es parla molt que hi ha d'haver un abans i un després del COVID, que la sanitat es un dret universal i no pot seguir igual. Però veig que alguns gestors de la nostra Sanitat encara no els hi han arribat les ganes de organitzar i gestionar millor els diners que s'inverteixen en Sanitat.