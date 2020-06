Ha mort el Joan Crispí

ANC-Terrassa per la Independència

02.06.2020 | 21:39

Ens ha deixat una persona activa i compromesa. Compromesa no amb el país, Catalunya, compromesa amb la defensa de la natura, compromesa en la lluita per construir un món més just. Membre destacat de la secció de Ciències Naturals del Centre Excursionista de Terrassa. Membre del Secretariat de Terrassa per la...