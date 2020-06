Un any de desenganys

Grup municipal de Junts per Terrassa

02.06.2020 | 21:39

ES de Junts per Terrassa considerem que aquest primer any de mandat ha sigut un any de desenganys. A Terrassa tenim un Govern municipal dels grans titulars però ja està: darrera d'aquests grans titulars, no hi ha massa res. Van vendre que la neteja seria una de les grans prioritats d'aquest mandat, no hem vist canvis i la ciutat...