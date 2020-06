Editorial

02.06.2020 | 21:39

És possible que la setmana que ve Terrassa passi a la fase 2 junt amb la resta de la gran regió sanitària de Barcelona. Superar les fases de confinament tenen una component de motivació i autoestima no es poden menysprear. Ara, si continuem sent prudents i no es produeix cap rebrot de la pandèmia, deixarem de transitar per la crisi sanitària per travessar la crisi social i econòmica. És molt probable que en pocs dies comencem a tenir una idea clara de quin serà l'escenari que haurà quedat a la lciutat després de la catàstrofe.

El comerç i l'hostaleria serà el millor termòmetre per comprovar l'estat de salut de l'economia de Terrassa. Més de 250 bars i restaurants han demanat l'ampliació de les seves terrasses o la creació de noves. El nombre és més elevat que fa una setmana, però no hi son tots. El símptoma no és el millor, però es veu que hi ha ganes d'incorporar-se a la nova normalitat. Les terrasses no són la solució pels bars, però si aconsegueixen cobrir despeses i recuperar un mínim d'activitat és prendre embranzida per encarar l'estiu amb una certa inèrcia. La situació no és fàcil per ningú i molt menys per ells. Ahir, el propietari d'un establiment emblemàtic de la ciutat que encara no ha obert, deia que tenia els treballadors en ERTO i que continuava pagant lloguer i subministraments, l'últim, el de la llum, el fan pagar, per consum, 15 euros i la resta, fins a 214 euros, per conceptes diversos que res tenen a veure amb el consum. És només un exemple de la situació a la qual fan front molts petits empresaris que es veuen sotmesos a una pressió extraordinària. Els ajuts han estat insuficients i el ritme de la recuperació de l'activitat econòmica marcarà el futur de molts petits negocis.

Al carrer es veu moviment i ganes de sortir. Les terrasses estan plenes, però no es pot dir el mateix del comerç; la sort va per barris. El consum arriba a la fase 2 amb problemes, per culpa de la frenada de l'activitat econòmica. Els impagaments del SEPE dels ERTO no ajuden gens, i s'estan solucionant amb una lentitud colpidora. Hi ha persones que no han ingressat ni un euro des del mes de març i l'assistència dels serveis socials s'està multiplicant. És encara molt d'hora per valorar en quin moment estem i com de forts arribem a aquest punt de la crisi del coronavirus.