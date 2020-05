La metàfora més bella de la política: el pont La metàfora més bella de la política: el pont

La metàfora més bella de la política: el pont

* L'autor és filòsof Joan Boldú

29.05.2020 | 21:17

ES dels primers dies de la pandèmia hom ha escoltat reiteradament la frase de si després de la crisi serem millors. És possible dubtar-ne. Hi ha imatges, models o metàfores que ens poden ajudar a fer visibles formes de pensament i d'acció tant de ciutadans com de partits polítics que fan difícil...