29.05.2020 | 21:17

Les escoles bressol terrassenques han emès un SOS. No es tracta d'una advertència banal, sinó d'una crida desesperada que alerta sobre el futur immediat d'un bon nombre de centres que segurament no podran obrir les seves portes al setembre. Les escoles bressol, com altres sectors, no estan suportant bé la pandèmia. Es tracta, com molts comerços i establiments d'hostaleria, d'empreses petites de poc múscul econòmic, algunes de les quals estan funcionant gràcies a crèdits que retornen amb molt d'esforç i amb uns lloguers que condicionen de forma real el seu futur immediat. Mantenir aquesta situació fins al setembre és per a moltes un impossible. Però el que ja posa les escoles bressol al caire del precipici és la possible reducció de ràtios que com a conseqüència de la crisi del coronavirus s'haurà d'imposar. Si es dóna la circumstància que una escola bressol té espai suficient per assumir-ho segurament no es podrà permetre l'augment de personal que això li implicaria.

Estem davant d'un problema empresarial, però no perdem de vista que es convertirà en un problema social. Pensem en la paradoxa que la conselleria d'Educació obrirà quinze dies les escoles per facilitar la incorporació a la feina dels progenitors dels alumnes, però no es diu res de les escoles bressol, que són les que han de garantir la incorporació normalitzada de les famílies a la "nova normalitat" laboral.

Ordenança

Entre retret i retret entorn del cas del tinent d'alcalde Noel Duque, al ple d'ahir es van aprovar qüestions de gran importància per a la ciutat. La nova ordenança de mobilitat converteix la ciutat en una gran zona 30 en què haurem d'aprendre, sí aprendre, a conviure cotxes, motos, bicicletes i patinets. No serà fàcil ni habituar-nos a reduir fins a aquest punt la velocitat ni a respectar els vehicles petits. Tampoc serà fàcil que els vehicles petits respectin els caminants; ja no ho fan ara i difícilment ho faran si la norma, quan arribi el moment, no es fa complir. Hi ha una altra qüestió que pot passar desapercebuda, però que significarà un canvi molt important, que és el fet que les motos no puguin aparcar a les voreres en les mateixes circumstàncies que ara. És evident que se'ls haurà de donar una alternativa.