Normalitat

27.05.2020 | 21:40

La nova normalitat serà qualsevol cosa menys normal. Ho vam poder comprovar ahir a la reobertura del mercadal dels dimecres, ara essencialment alimentari, sense aglomeracions i les crides dels venedors esmorteïdes per les mascaretes. No hi ha cap aspecte de la vida quotidiana, ni tan sols a la intimitat de la llar, que no s'hagi vist...