Una situación insostenible Una situación insostenible

Una situación insostenible

Grup de famílies de Creixen Terrassa (Cultura Pràctica) Antonio José Jurado

22.05.2020 | 21:53

Esta foto corresponde a la esquina entre las calles de la Hispanitat y Francisco de Vitoria, pero también podría ser de Alexandre Galí o Amadeu de Savoia. La situación es insostenible. No sé qué frecuencia hay de recogida, pero es evidente que no es suficiente. No se puede andar por las aceras y que no...