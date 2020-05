Grup de famílies de Creixen Terrassa (Cultura Pràctica)

Som un grup de famílies que volem fer quatre ratlles per agrair a l'equip docent de Creixen Terrassa -fa res Cultura Pràctica- la innegable tasca que han dut i estan duent a terme tots aquests dies. No només parlem de l'intercanvi de coneixements a través de videoconferències, plataformes i xarxes. Volem agrair i valorem molt positivament l'acompanyament emocional que els alumnes han tingut, estan tenint i sabem que tindran durant aquests moments incerts i el fet que s'han sentit part del seu grup de classe, tot i no ser-hi físicament. L'escola, en aquesta situació virtual, també està fent el possible perquè els infants que no tinguessin al seu abast els mitjans necessaris en puguin disposar d'un. Per tot això ens sap greu, com a famílies, escoltar i llegir articles on es fa referència que l'escola està tancada i, aprofitant l'avinentesa, de vegades, sostenir arguments d'impagaments de quotes, per part de famílies sense problemàtiques econòmiques.

La veritat és que no hi ha escola física, però sí que hi ha ànima d'escola i amb una feinada moltes vegades no reconeguda. Tal i com valorem els metges i tot el personal sanitari, i altres sectors que han estat treballant perquè la població romangués confinada, hauríem tots de valorar també la feina dels docents. Estan formant la nostra societat futura. Per tant, podem seguir sent una societat, en molt casos, individualista i poc altruista.€ o bé anar cap a una societat compromesa amb el que ens envolta, més cooperant, més solidària, més propera. Els nostres fills i filles seran els protagonistes d'aquesta societat futura, que esperem millor que la que hem aconseguit nosaltres. Aleshores, no destruïm, sense més, els fonaments que els estan formant i siguem proactius amb el nou panorama que tenim.

Valorem entre tots la feina dels docents, no sols de la nostra escola, sinó de totes les escoles.