Editorial

Editorial

21.05.2020 | 22:04

De vegades no només és necessària la voluntat de fer les coses, sinó, a més, que es pugui fer. La voluntat de la conselleria d'Educació de reobrir les escoles al mes de juny, tot i que de forma restringida, genera incertesa i preocupació a la comunitat educativa; però encara més la reincorporació a les aules al mes de setembre. Els sindicats han corregut a criticar la planificació exposada aquesta setmana pel conseller Bargalló per entendre que es tracta més d'una decisió presa pensant en els pares perquè puguin tornar a treballar sense la preocupació d'on deixar els nens que aplicant criteris purament educatius.

Parlem, no sense raó, de l'enorme problema econòmic que està provocant i provocarà la pandèmica, però no podem oblidar la repercussió que tindrà sobre l'ensenyament. Estem a les portes d'una gran transformació que encara està per veure si serà provisional o que arriba per quedar-s'hi. Una cosa és organitzar una tornada a classe de quinze dies i una altra, planificar l'inici del nou curs. En referència al mes de juny. Estem parlant que el gran volum de la població estudiantil catalana, que es troba a les regions sanitàries de Barcelona Ciutat i les metropolitanes Nord i Sud, no podran incorporar-se a classe fins a la fase 2. És a dir, que com a molt d'hora ens endinsem al mes de juny i s'organitzarà una tornada a classe amb totes les mesures de prevenció que s'han de prendre i sense plans i protocols sistematitzats per deu o un màxim de quinze dies, ja que el curs ha d'acabar el 19 de juny. Realment s'ho val l'esforç que han de fer els centres per planificar tot això? I molt més si tenim en compte que són els directors dels centres públics i els responsables dels concertats els que tenen la responsabilitat d'aplicar-ho.

Respecte de la tornada als coles el mes de setembre també es necessita la màxima informació. Els centres, tant públics com concertats com també els privats estan esperant les instruccions de com s'ha d'organitzar la reobertura de les classes. Hi ha declaracions que generen inquietud. És cert que el conseller Bargalló ha dit aquesta setmana que el departament prefereix tenir tots els alumnes als centres amb aquests condicionants que tenir mig torn de forma alterna i la meitat dels alumnes, però com es pot aconseguir això si s'han de rebaixar les ràtios a classe.

Com s'ampliaran els espais? Es contractarà més professorat? Es faran classes telemàtiques com ara? I en cas afirmatiu, se'ls hi facilitarà als docents equips perquè puguin fer-ho. Masses preguntes per cap resposta. Ens en sortirem.