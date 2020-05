La pandèmia en el món rural La pandèmia en el món rural

La pandèmia en el món rural

joan roma i cunill

21.05.2020 | 22:04

A pandèmia que patim, ha servit per a mostrar, si algú ho dubtava, l'enorme distància física i mental, entre el món de ciutat i el món rural. Em refereixo a l'oblit i al desconeixement, per part dels centres de decisió, del que passa , a pagès. No té cap lògica, la...