Mandra

20.05.2020 | 21:56

La política comença a fer mandra. El ciutadà es comença a allunyar perillosament del contingut del debat polític i el substitueix per la indolència o per una escenificació de difícil catalogació, tan perillosa una cosa com l'altra. Fan mandra el to, el discurs i la semàntica de...