Editorial

Editorial

19.05.2020 | 21:39

Tot sembla indicar que estem preparats, que el sistema sanitari terrassenc està pràcticament recuperat. Anem pas a pas, amb criteris purament sanitaris, tot i que no podem pasar per alt que la Generalitat va anunciar ahir amb molta rapidesa la proposta que farà al Ministerio de Sanidad d'incorporar Barcelona i les serves regions sanitàries metropolitanes a la fase 1. Això vol dir que es detecta una certa impaciència. És lògic. La superació de les fases s'està convertint en una qüestió emocional per tots. Portem ja més de dos mesos de confinament estricte. Tot i els incompliments, la gran majoria de la població ha estat respectuosa amb les normes i l'alleujament de les restriccions s'esperen no només com un alliberament, sinó també com una porta oberta a l'esperança de tornar a la normalitat, encara que sigui nova i plena d'incerteses.

Ara hem de veure si no només estem preparats tècnicament, sinó també mentalment, per superar fases i continuar respectant les normes, incorporar la mascareta, la rentada de mans i els gels hidroalcohòlics a la més estricta disciplina personal i evitar així el temut rebrot de la malaltia. Tot i que es diu que serà inevitable, no acabar de sortir d'aquesta situació tindrà uns efectes importants sobre tota la població, no només de caràcter social i econòmic, sinó també a l'estat d'ànim. A partir de dijous serà obligatòria la mascareta qualsevol lloc tancat i al carrer, quan no es pugui garantir la distància de seguretat.

Esperem que la consciència individual i social ens permeti reduir l'índex de possibilitats d'un nou brot. Ara hem de mantenir la tensió i, per què no, estar satisfets amb la majoria de les xifres que ens dona l'estadística. Queden quatre persones a les UCI i només es comptabilitzen 43 pacients malalts de Covid-19, 38 dels quals estan ingressats a Mútua i Hospital. Sí, hem de lamentar una defunció més, ja són 297 persones que han perdut la vida a Terrassa per culpa de la Covid-19, almenys acreditats amb les proves pertinents. Se sap que moltes altres persones han mort amb simptomatologia similar, però no han estat testades. Això ens ha de fer recordar que aquestes xifres són orientatives. Encara hi ha casos sospitosos que no han estat sotmesos a proves diagnòstiques i un elevat nombre d'asimptomàtics. Ens hem de mantenir alerta i previnguts i això només s'aconsegueix respectant les normes de prevenció.

Ens en sortirem.