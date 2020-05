Editorial

18.05.2020 | 21:55

Falta que el Ministerio de Sanidad, que és qui té les absolutes competències a causa del decret de l'estat d'alarma, accepti, però si no passa res estrany, que difícilment passarà, Terrassa entrarà junt amb la Regió Metropolitana Nord, la Sud i Barcelona Ciutat a la tan anhelada fase 1 dilluns que ve. És molt poc probable que el Ministerio que dirigeix Salvador Illa rebutgi la proposta de la Generalitat de Catalunya. La prudència mostrada amb les propostes fetes per la conselleria de Salut permeten pensar que no hi haurà negatives.

Catalunya ha estat molt conscient de la seva situació i ha demanat el canvi de fase a les zones que s'ho podien permetre de forma esglaonada. A la nova fase no hi ha grans canvis respecte de la 0, però n'hi ha alguns que marquen realment la diferència pel que tenen de simbòlic, de cultural: es permeten les reunions de familiars i amics d'un màxim de deu persones i -la concessió popular- obren les terrasses dels bars. Encara que s'hagin de prendre mesures de distanciament, poder estar amb la família permet tenir la percepció real que estem començant a sortir de la pandèmia. El tema dels bars és la part lúdica, l'escletxa social. Haurem de veure si els restauradors consideren que els aforaments permesos són suficients per cobrir despeses si es decideixen a obrir.

Les dades, almenys a Terrassa, donen sentit a aquesta decisió. De fet, divendres ja teníem unes dades molt per sota d'altres territoris que ja estaven a la fase 1, però la mobilitat ens arrossega a compartir destí amb Barcelona i, si el passi a la fase 2 s'alenteix a Barcelona, amb tota probabilitat ens endarrerirem també nosaltres.

Dèiem que les xifres ens donàvem un passi a la fase 1 sense gaires problemes, circumstància que es va confirmar ahir després del cap de setmana. Des de divendres s'han produït quatre noves morts per culpa de la Covid-19, que és la notícia tràgica. Ara ja ens acostem a la xifra de 300 defuncions. Fins ahir han mort als hospitals terrassencs 296 persones. Però dèiem que la resta de xifres eren esperançadores i així continuen. Només queden 51 pacients positius controlats a la ciutat i només cinc d'ells necessiten cures intensives. A les plantes dels centres hospitalaris de la ciutat hi ha 34 persones i ja s'han donat 1.262 altes. Són xifres mínimes si tenim en compte el que hem passat. Esperem que no hi hagi repunts. Ens en sortirem.