Editorial

13.05.2020 | 21:47

Nomès comentarem les declaracions ahir de la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, i les del vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado. No direm ni de quin partit són. Es tracta de fer una petita anàlisi asèptica del fons de les seves argumentacions. Aguado va dir ahir que és imprescindible que la Comunidad de Madrid ha de passar a la Fase 1 de la desescalada perquè en cas contrari perdrà uns mil milions d'euros. Diguem que el fons de les seves declaracions és purament econòmic.

No entrarem a debatre ni de bon tros a analitzar la situació sanitària de Madrid, tampoc ho fa ell, però hem de recordar que la seva presidenta va dir que Madrid no estava preparada per passar de fase i l'endemà quan va parlar amb els sectors econòmics va canviar de discurs i va entendre com un menysteniment que el Govern no passés Madrid a la Fase 1. I no oblidem tampoc que la directora general va dimitir, precisament després d'un informe en el qual alertava que la Comunidad no estava preparada per superar la Fase 0. En qualsevol cas, Aguado deia ahir que Madrid ha de passar de fase perquè la seva economia ho necessita. Es tracta d'un argument més proper a discursos com els de Trump o Bolsonaro que a estàndards polítics europeus.

En canvi, la consellera Vergés va anunciar ahir, i segurament precisarà avui més, que Catalunya demanarà a l'Estat el passi de tot Catalunya, menys les regions sanitàries de Barcelona i les metropolitanes Nord, en què està inclosa Terrassa, i Sud. El motiu no és altre que la prudència a causa de l'enorme relació entre les dues àrees metropolitanes i Barcelona. La mobilitat és un element fonamental en l'expansió i el control de la pandèmia. Estem parlant de zones geogràfiques absolutament industrialitzades que també s'estan jugant molts diners amb el confinament. Ningú ha posat el crit al cel per la decisió del Govern de la Generalitat. Es tracta de prendre decisions raonades i raonables, amb criteris purament sanitaris. La catàstrofe econòmica és ja tan gran que segur que no ve d'una setmana de confinament.

És a dir, en un lloc han primat els criteris economicistes i a l'altre els purament mèdics. Només hem de pensar quins són els que creiem nosaltres que s'han d'aplicar. La consellera va dir ahir que es demanaran algunes excepcions, ja que no a tots els municipis el coronavirus afecta ja per igual. Ens en sortirem.