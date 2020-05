Cartes dels lectors

Ramon Vidal Sanahuja

13.05.2020 | 09:12

Set euros és el preu d'una bona mascareta EPI (Equip de Protecció Individual), FFP (Filtering Face Piece)-2 o FFP-3. Són obligades en consultoris mèdics, perruqueries i on es requereixi contacte físic entre persones. Malauradament el Govern ha autoritzat les barates mascaretes "higièniques" (les més utilitzades) i les "artesanals", que donen pas lliure a les microgotes de "flügge", on s'aposenta el virus, que es riu de nosaltres. Les "quirúrgiques" tampoc protegeixen qui les porta. Per tant, amb aquestes inútils mascaretes, dins d'un autobús o un tren (on pot resultar impossible estar a menys d'1,5 m), el virus té grans oportunitats de trobar nous inquilins.

Si el que es pretén és posar una autèntica barrera al virus, el Govern només hauria de permetre mascaretes EPI, ja que bloquegen el pas del virus en ambdues direccions. A més, si, sense saber-ho, el virus quedés bloquejat a la mascareta, si la guardes tres dies envoltada en paper de cuina (que facilita la dessecació), el virus es desintegrarà en 1-2 dies. És a dir que, disposant de tres d'aquestes mascaretes (21 euros), utilitzades rotatòriament cada tres dies, ens permetrà eradicar el virus de forma molt més segura, sense el parany d'unes inútils mascaretes que fàcilment ens poden conduir a una UCI, ja que no acostumem a respectar la mínima distancia d'1,5 metres.