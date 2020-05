Guardar l'ordre

josep ballbè i urrit

12.05.2020 | 21:39

EUS ací un tema que em va suggerir un bon amic. És un lector compulsiu que tiba molt d'obres filosòfiques. Tant antigues com contemporànies. Ell sap que l'admiro per moltes raons. Alhora perquè el seu cervell és una mena de computadora. Sempre diu allò que és just i adient en el moment que...