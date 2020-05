Eduard Torres Crusat, un amic de Prodis 

12.05.2020 | 04:00

Són moltes les persones i entitats del món social i esportiu que s'han entristit pel traspàs de l'Eduard Torres per haver-hi compartit amistat, companyia i moments entranyables per recordar.

Des de la Fundació Prodis ens hi unim, per haver-hi compartit moments de solidaritat envers les persones que formen la gran família de Prodis.

A l'any 2005 a Prodis vam organitzar el primer torneig de golf que vam titular amb el doble sentit Handicap for Handicap, ja que era en benefici de les persones amb discapacitat, malaltia mental o paràlisi cerebral. Aleshores vam demanar a l'Eduard Torres la seva col·laboració a l'acte de cloenda. Es tractava d'anunciar els jugadors guanyadors, entregar els trofeus i sortejar els regals dels comerços terrassencs, mentre que persones que formen part de Prodis els donaven als jugadors afavorits. L'Eduard va acceptar de forma desinteressada i va fer que l'acte de cloenda fos una estona compartida amable i amena.

Sempre més va seguir col·laborant en cada un dels torneigs que van seguir, sempre va estar al nostre costat compromès, com un bon amic de Prodis, fins al XIV Handicap for Handicap del setembre de 2018. Des d'aquestes ratlles donem el condol a la seva esposa, Teresa Bach, i als tres fills. Gràcies Eduard, per la teva humanitat, suport i solidaritat!