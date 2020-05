M. Mar Castro

09.05.2020 | 04:00

Sóc veïna de Terrassa. Cada dos per tres, quan vaig a deixar la brossa a les escombraries, em trobo els contenidors que fan pena de veure, tal com es mostra a la fotografia. Visc al carrer de Pau Marsal i tant a les escombraries d'aquest carrer com a les del carrer del costat (Ricard Caro) passa el mateix. Què es pot fer?