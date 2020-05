BBVA, BS, Caixabank, cues

Jaume Valls Droguet

09.05.2020 | 04:00

Us en recordareu. Heu tancat oficines, ens heu enviat a l'ordinador. Sovint hi ha dubtes a aclarir i el tracte personal s'ha esvaït, s'ha reduït dràsticament. Avui a tres quarts de nou hi havia cues al portal de Sant Roc i més amunt al carrer Major hi havia també cues. No he passat pel Raval però recordo cues...