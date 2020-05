Editorial

08.05.2020 | 08:40

Editorial

Finalment, el futbol espanyol es comença a moure. Les lligues professionals s'acabaran o, almenys, això sembla, i amb les no professionals s'ha decidit que s'han acabat i s'ha de resoldre l'assumpte dels ascensos amb uns play-off d'urgència. Precisament, el Terrassa FC es jugarà en un d'ells el seu passi a la Segona B; si guanya al Sant Andreu, s'enfrontarà al guanyador del partit entre l'Hospitalet i l'Europa amb l'ascens en joc. Cal advertir que hi ha cert debat entre els mateixos clubs, amb diferència de criteris entre protagonistes sobre les decisions que s'han pres a la Federació Espanyola en connivència amb el Consejo Superior de Deportes, però és que la situació ultrapassa el fet esportiu.

Estem al mig d'una pandèmia global i segurament el futbol no és de les activitats imprescindibles que requereixen una tornada immediata a la "nova normalitat". Tal com dèiem no fa gaire, és legítim que la Liga de Fútbol Profesional i la Federació vulguin resoldre les seves competicions, s'hi juguen molts diners, com a molts altres sectors de l'economia mundial. La qüestió és si al futbol es poden preservar les mesures de seguretat que el ministeri de Sanitat ha establert per als llocs de treballs. El futbol és un esport de contacte i és absolutament impossible mantenir distàncies de seguretat, difícilment es jugarà amb mascaretes i seria absurd fer-ho amb guants. El que està en joc, a més dels diners de les televisions, és també la salut dels futbolistes. Així i tot només un s'ha negat a jugar mentre continuï la pandèmia.

En aquest sentit, és cert que els clubs prendran mesures com proves de diagnòstic PCR que segons ordre ministerial només es poden aplicar a persones amb simptomatologia i per prescripció d'un metge. Per començar, l'acord dels clubs amb el CSD va ser que aquestes proves es farien a persones amb símptomes i sota el control d'un metge, doncs ara resulta que els futbolistes es faran proves cada tres dies i hi ha malalts, persones de grups de risc i gent que ha estat en contacte amb positius que no s'hi poden fer. En realitat, les proves PCR estan absolutament controlades per l'Estat. Abans del decret de l'estat d'alarma es podien fer privadament, però ara no i qualsevol persona o empresa que en disposi de kits els ha de posar a disposició del Ministerio de Sanidad.

Per què el futbol ha de ser diferent de qualsevol altra activitat econòmica, cultural o social? És necessari posar en risc els futbolistes? Ens en sortirem.