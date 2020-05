Editorial

Editorial

05.05.2020 | 09:01

És probable que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ho veiés a venir i per això va proposar a la reunió virtual setmanal amb els presidents autonòmics allò de la "cogobernanza" del procés de desescalada. Sánchez es troba ara amb la possibilitat real que no li aprovin al Congrés dels Diputats una nova pròrroga del decret de l'estat d'alarma, l'eina jurídica que permet al Govern que dirigeix prendre les decisions extremes relacionades amb l'emergència sanitària.

La situació té dues cares. Per un cantó ens trobem amb l'actitud del Govern des de la declaració de l'estat d'alarma, quan realment es va començar a prendre seriosament la pandèmia. Fins aquell 14 de març, sí, hi havia una certa expectació, però es volia creure que el virus passaria de puntetes per Espanya, com va passar amb la darrera grip aviar. El problema italià va fer obrir els ulls al Govern i va creure que el decret de l'estat d'alarma era la fórmula més ràpida i eficaç de fer front des de l'Estat a la pandèmia. Com no podia ser d'una altra manera, la majoria dels grups polítics van fer costat al Govern, alguns mitjançant la fórmula de l'abstenció. S'acostuma a utilitzar aquesta via, per marcar perfil i prendre'n distància, sabent que de vegades l'abstenció té el mateix efecte que un "sí". En qualsevol cas, el Govern va rebre el recolzament de la Cambra i ha governat, però no ha sabut aconseguir la complicitat dels grups ni de les autonomies, perquè no ha trobat el camí del consens. Es tracta només d'una qüestió de sensibilitat. Voler fer les coses sense consultar i sense buscar escenaris d'acord és un error, perquè quan vols projectar fermesa el que transmets és inseguretat i, si a més a més estàs en minoria i necessites suports, l'error és doble.

L'altra cara és la del Partit Popular i, en general, la de la resta de partits de l'oposició que van donar el seu suport a l'estat d'alarma. Pablo Casado diu que hi ha eines legislatives com la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública o la mateixa Ley General de Salud Pública que poden servir a Pedro Sánchez per gestionar la desescalada. També existien el 14 de març i tothom va estar d'acord amb el decret i moltes de les mesures que es van adoptar tenen com a paraigua una eina que ja no existirà. Què passarà ara amb els ERTO vinculats al tancament forçós per l'estat d'alarma?

Pedro Sánchez té un problema i la qüestió està en el fet que, segurament, nosaltres també. Ens en sortirem.