Els imprescindibles Els imprescindibles

Els imprescindibles

joan boldú parís * L'autor és filòsof

02.05.2020 | 04:00

LS dies de confinament per causa de la pandèmia ens ofereix espais de temps per tal de llegir o rellegir llibres que versin sobre catàstrofes humanes causades per grans epidèmies. D'un hipotètic llistat de títols he escollit la novel·la "Assaig sobre la ceguesa" de J. Saramago (1995), el tema de...