Abril ploraner, maig rialler Abril ploraner, maig rialler

Abril ploraner, maig rialler

josep ballbè i urrit

02.05.2020 | 04:00

també, "maig arribat, hivern acabat". Heus ací un parell d´adagis per a expressar, si fa no fa, el desig general de superar la pandèmia que ens toca viure. Encara que siguem un pèl lluny del famós "cuarenta de mayo", crec que cal ésser positius. Entenc que la via de sortida...