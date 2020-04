Editorial

28.04.2020 | 08:56

La ciutat va tornar a tenir vida. Milers de nens terrassencs, com a tot arreu, van aprofitar el primer dia del denominat desescalament per tornar a sortir al carrer. La climatologia va acompanyar i la sortida va ser massiva. Amb tanta gent al carrer va haver-hi de tot. En general, tothom intentava complir les normes: un adult amb tres nens com a màxim, mantenir la distància de seguretat interpersonal, a menys d'un quilòmetre de casa i no més d'una hora. Hi havia qui va equipar amb mascareta infantil els petits, qui en va utilitzar una d'adult i qui no en va trobar o no ho va considerar necessari. Amb tanta gent al carrer va haver-hi de tot i també gent a qui es va veure molt relaxada, segurament massa, fins al punt que es va generar una certa polèmica a les xarxes sobre el nivell de respecte a les normes i el fet que, si tots ens relaxem, es podria fer un pas enrere en la lluita contra la pandèmia.

Han estat un diumenge i un dilluns d'intens trànsit no només al carrer, sinó també a les xarxes, a les quals hi ha hagut un debat sobre el respecte a les noves normes d'aquest inici de desconfinament. El mateix alcalde, Jordi Ballart, va contestar alguna piulada de denúncia i va emetre un comunicat advertint que l'Ajuntament aplicarà les sancions que calguin per fer respectar les noves mesures. L'alcalde Ballart deia una frase al seu comunicat que ens ha de fer reflexionar a tots: "Hem pagat un preu molt alt". Tot i que es pot entendre que després de sis setmanes de confinament l'entusiasme ens pot portar a una certa inconsciència, hem de ser absolutament respectuosos amb les indicacions de les autoritats sanitàries, perquè, és cert, hem pagat, estem pagant i pagarem un preu molt alt per culpa d'aquesta crisi. El més important han estat les víctimes del coronavirus, més de 200 persones a Terrassa, persones d'edat i també joves. Ni a uns ni als altres els tocava. Tots coneixem algú que ha mort o que ho ha passat molt malament. Només per respecte a ells, hem de ser cívics i respectuosos. També paguem i pagarem una factura social i econòmica de conseqüències encara incalculables en fons i forma.

No hem de ser catastrofistes a l'hora d'interpretar el que va passar diumenge; molta gent va ser molt prudent, però en aquest cas es necessita una màxima disciplina de tothom. La sortida del cap de setmana, si finalment es produeix, ha de ser, i ho serà, ordenada i responsable. Ens en sortirem.