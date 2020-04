Sortida

27.04.2020 | 21:53

La ciutat va tornar a tenir vida. Milers de nens terrassencs, com a tot arreu, van aprofitar el primer dia del denominat desescalament per tornar a sortir al carrer. La climatologia va acompanyar i la sortida va ser massiva. Amb tanta gent al carrer va haver-hi de tot. En general, tothom intentava complir les normes: un adult amb tres nens com a...