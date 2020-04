Part del problema

25.04.2020 | 04:00

Aquesta setmana hem parlat molt de problemes i errors en la gestió de la crisi del coronavirus per part, especialment, del Govern espanyol, tot i que hi ha administracions que tard o d'hora hauran de donar-ne explicacions, com és el cas de la Generalitat en relació amb les residències de gent gran. En qualsevol cas, aquesta ha estat la setmana del Govern de Pedro Sánchez. La Cecot se suma ara a la crítica, denunciant la situació a la qual s'enfronten molts empresaris i autònoms quan volen acollir-se a les mesures adoptades per l'Estat en relació amb l'obtenció de liquiditat. El Govern va anunciar amb tota la fanfàrria que obria una línia de crèdit per a empreses i autònoms amb l'aval de l'Estat.

La mecànica d'obtenció dels crèdits, segons es podia llegir al Boletín Oficial del Estado, establia que l'Estat avalava el 80 per cent del crèdit i el 20 restant l'havia d'avalar l'empresari. Doncs bé, resulta que els bancs obliguen empresaris i autònoms a avalar el 100 per cent del crèdit que es demana amb l'argument que l'ICO és simplement un avalador subsidiari, circumstància de la qual no es va informar prèviament a ningú i que no es contempla en el text del decret publicat al BOE.

El president de la Cecot, Antoni Abad, ha escrit una carta denunciant la situació al president de l'ICO, fent-lo partícip de la indignació de l'empresariat per una situació inversemblant en la qual els bancs exigeixen un aval del 180 per cent. El problema és que la Cecot no en rebrà resposta, com no s'està donant resposta des del Govern espanyol, sabent com se sap el que està passant. De fet, fa dies que la consellera d'Indústria, Àngels Chacón, es queixa amargament d'aquesta situació.

La denúncia de la Cecot es produeix pocs dies abans que les entitats bancàries facin públics els resultats del primer trimestre, circumstància que farà més reprovable l'actitud dels bancs. No fa pas tant, a alguns dels seus màxims responsables, se'ls va omplir la boca dient que els bancs havien de ser part de la solució a l'extraordinària crisi que està provocant la pandèmia. El 2008 van ser el gran problema de la crisi i ara no només no són part de la solució sinó que tornen a ser part del problema. Però qui és realment responsable de la situació és el mateix Govern, que ha de donar consignes clares de com han d'operar els bancs. Les empreses necessiten liquiditat perquè no s'aturi la corretja de transmissió dels pagaments i els diners no estan arribant. Ens en sortirem.