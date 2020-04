Des del confinament estant Des del confinament estant

Ramon Bosch

25.04.2020 | 04:00

ELOGI DE LA PERRUQUERIA. Hi ha coses que les tenim tant per descomptades que no les valorem prou fins que les trobem a faltar, com les perruqueries. Aquests establiments on, per una quantitat més que raonable, ens permeten lluir una imatge que ajuda a mantenir una autoestima plausible. Malgrat que el decret de declaració d'estat...