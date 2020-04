Agraïment al personal de la residència Sant Llàtzer.

Cartes dels lectors

27.04.2020 | 09:28

Fa dues setmanes que la mare ens va deixar. Va ser una mort sobtada per a tots. Ni els familiars ni el personal de la residència on ella vivia ens ho esperàvem. A finals d'aquest abril hagués fet un any d'estada a la residència Sant Llàtzer.

Aquest és un escrit per a tots vosaltres, totes les persones que al llarg d'aquest any heu estat al seu costat, dia a dia, acompanyant-la en el seu procés de l'alzheimer, procurant fer-li sempre tot una mica més fàcil, i que també heu estat al costat nostre, els seus familiars. Gràcies pel suport emocional que ens heu ofert al llarg de la seva estada amb vosaltres. Som plenament conscients que en condicions normals haguéssim pogut acompanyar la mare en aquests dos dies en què havia empitjorat la seva salut, fruit d'una complicació habitual en el procés de la seva malaltia, tots esperàvem que en un parell o tres de dies es recuperaria.

No va ser així, la mare ens va deixar. Trobem el consol a pensar que era la seva hora, i que aquesta última etapa de la malaltia hagués estat un patiment massa intens per a ella que no es mereixia. El protocol aplicat en aquests moments d'excepcionalitat va impedir que la poguéssim visitar i acompanyar en aquell moment. És una vivència molt trista, però no voldríem que ningú de vosaltres, i més concretament de l'equip d'infermeria i cuidadors/es, carregueu amb cap sentiment de responsabilitat vers aquest fet. Personalment tinc com a últim record d'ella la videotrucada que vam poder fer la setmana anterior i de la qual sempre estaré agraïda.

Us desitgem a tots molta força i molts ànims per continuar amb la vostra feina, fent tot el que està a les vostres mans per tenir cura de les persones que en aquests moments estan vivint a la residència. Moltes gràcies per la vostra professionalitat i sobretot per la vostra humanitat. Us mereixeu un reconeixement públic i agraïment per l'esforç que significa treballar en aquesta situació d'excepcionalitat.

També volem enviar molta força a les companyes de planta de la meva mare, que continuïn sent valentes i pacients, que aquesta situació s'acabarà i es podran retrobar amb els seus familiars. Familiars als quals també volem donar les gràcies per aquesta companyia que ens hem fet mitjançant el grup de whatsapp que es va crear per estar en contacte entre nosaltres, quantes emocions intenses compartides aquests últims dies, molts ànims pel camí que encara us queda, desitjo que el retrobament pugui ser com abans millor per a tothom.

Mercè Castaño.