La mediocritat La mediocritat

La mediocritat

joan roma cunill

24.04.2020 | 04:00

OT sovint, recordo converses en el Parlament de Catalunya, amb companys del mateix grup o amb diputats i diputades d'altres grups, respecte a com buscar persones idònies per a cobrir els càrrecs institucionals, en els ajuntaments o en el govern de la Generalitat. Les mateixes reflexions valdrien pel govern central. Hi havia qui...