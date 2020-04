Pregària a sant Jordi Pregària a sant Jordi

Pregària a sant Jordi

josep ballbè i urrit

23.04.2020 | 04:00

EMPRE he mantingut que jo celebraria la diada nacional de Catalunya tal dia com avui. No essent així, quatre dies més tard, per la Moreneta i lluny de tota connotació política. Enguany, amb el tràgic episodi de la COVID19 encara ho defenso amb més èmfasi. Ens toca passar un jorn "light",...