Gràcies treballadors sanitaris... sou esperança

Joan tamayo * L'autor és advocat, activista dels DD HH, membre d'Espai Drets

22.04.2020 | 04:00

EN poques setmanes, he passat d'estar submergit en una suposada normalitat, sense pràcticament alteracions emocionals a estar ingressat durant 20 dies i 20 nits a l'Hospital de Terrassa, infectat per un virus anomenat COVID-19 que ha arribat, inesperadament, per a posar potes enlaire tot el muntatge d'una societat i un sistema que...