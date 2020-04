Vall de llàgrimes Vall de llàgrimes

josep ballbè i urrit

21.04.2020 | 04:00

L bell mig de la pandèmia de la COVID19, vivim en una societat freda com el glaç. Massa arrelada, sovint, en termes agnòstics. És ací, justament, on em vull referir al pas per "eixe món". Combinant-ho amb la poesia d'un gran Salvador Espriu, "quan la mort es parla en la solitud dels meus...