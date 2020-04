Reflexions d'un pastor davant el coronavirus (i 2) Reflexions d'un pastor davant el coronavirus (i 2)

* L'autor és bisbe de Terrassa josep àngel saiz meneses

21.04.2020 | 04:00

OT just abans de la Setmana Santa reflexionava sobre una de les lliçons que podem aprendre davant d'aquesta difícil situació que ens toca viure i és el fet de tornar la mirada a Déu per tal que ocupi en les nostres vides el lloc que li pertoca. Avui us convido a reemprendre aquesta reflexió amb dos...