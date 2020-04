La voluntat La voluntat

La voluntat

josep ballbè i urrit

18.04.2020 | 04:00

LES casualitats de la vida volen que la columna d'avui la dediqui a n'Albert Einstein. Avui, fa exactament 65 anys que moria. No requereix cap mena de presentació. Més d'un es preguntarà pel motiu del títol. Ni més ni menys que per una frase seva. Molt adient a la "pruna" que estem passant: "Hi ha...