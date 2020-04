Leitat-1

xavier marcet

18.04.2020 | 04:00

LA crisi del coronavirus és devastadora. Les xifres de morts són impactants. Darrera les estadístiques hi ha gent que mor en soledat i famílies que no poden fer el dol. La crisi econòmica ja és com un pou del qual no veiem el fons però que provocarà molta pobresa. Vivim una situació...