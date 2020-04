Homenatge

18.04.2020 | 04:00

AVUI publiquem un reportatge sobre com MútuaTerrassa s'ha organitzat enfront de la pandèmia del coronavirus. Es tracta d'un document que entenem històric, personalitzat en Mútua, testimoniatge de com els serveis sanitaris terrassencs s'han bolcat en l'assistència de malalts, com es van reorganitzar els recursos...