Pa de casa

josep ballbè i urrit

17.04.2020 | 04:00

QUI ens ho havia de dir ? En temps de confinament, li hem vist les orelles al llop. Ben allunyats de la filosofia de l´esforç i acostumats a viure de conya. Ara toca, doncs, recuperar velles tradicions, com ara la de la massa mare. Un producte per a fer un excel·lent pa casolà, en temps de confinament. No tenim excusa...